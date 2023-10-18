Baş Ağrısından Bu Yöntemler İle Kurtulabilirsiniz!

Başınız ağrıyorsa ve gereken ilaçlara ulaşmak için çok uzakta olabilirsiniz. Bu durumda, baş ağrısı sizin için bir işkence haline dönüşebilir. Doktora gittiğinizde ne kadar size ilaç yazsa da baş ağrılarınızdan ilaçsız kurtulmanın yolları da var. Baş ağrısından 5 dakika içinde sizi kurtarabilecek yolları araştırdık.

Akupunktur'un etkisi çok sayıda bilimsel araştırma ile kanıtlanmış bir masaj türüdür. Doğası gereği bir akupunktur ve refleksoterapi şeklidir ancak özel tıbbi bilgi gerektirmez.

Akupunktur Masajı Nasıl Yapılır?

Öncelikle rahat edeceğiniz şekilde olmalısınız. Korkmayın akupunktur masajı fazla uzun sürmez, ortalama 30 saniyeden 1 dakikaya kadar.

Hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle belli noktalara masaj yapın. Genellikle baş ağrısı masaj sırasında veya masajdan 5-10 dakika sonra kaybolur.

1. Yintang'ın Noktası

Üçüncü göz veya Yintang'ın noktası, burun köprüsünün alnına geçtiği yerde, kaşların arasında yer alır. Bu nokta aynı zamanda göz yorgunluğunun giderilmesinden de sorumludur.

2. Zan Zhu Points

Bu simetrik noktalar kaşların iç kenarının tabanında bulunur. Bu bölgeye yapılan masaj aynı zamanda burun akıntısını hafifletir ve görme keskinliğini artırır. Bastırarak veya dairesel hareketlerle 1 dakika boyunca masaj yapın.

3. Yingxiang Points

Bu noktalar burun deliklerinin her iki yanında, göz hizasında yer alır. Bunları bulmak için elmacık kemiklerinizin alt kısmındaki çukuru hissedin. Sinüslerin açılmasına, baş ve diş ağrılarının azalmasına, stresin azalmasına yardımcı olur.

4. Tian Zhu Points

Noktalar başın arkasında, ortada, kulak ile omurganın başlangıcı arasında bulunur. Bu noktalara masaj yapmak burun tıkanıklığını, göz ve kulak ağrılarını, şiddetli baş ağrısını ve migreni hafifletmeye yardımcı olur.

5. Shuai Gu Points

Shuai gu noktaları şakak bölgesindeki saç çizgisinin başlangıcından 2-3 cm uzaktadır. Bu noktayı bulmak için küçük bir çukuru hissedin. Bu bölgeye uygulanan basınç şakak bölgesindeki ağrıyı ve göz yorgunluğunu giderir.

6. He Gu Points

Bu simetrik noktalar elin arka kısmında, başparmak ile işaret parmağı arasında bulunur. Bu bölgeye uygulanan baskı aynı zamanda sırt ağrısını, diş ağrısını ve boyun kaslarındaki gerginliği de hafifletir.