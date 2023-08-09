Bella Hadid'i bitiren hastalık! Hastane görüntüleri korkuttu

Ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz gün hem evden hem de hastaneden paylaşım yaptı. Yıllardır savaştığı hastalık nedeniyle tedavi gören Bella Hadid, Lyme hastalığına yakalandı. Hastalığı duyanlar ise şoka girdi.

Bella Hadid'in adeta bütün sinir ve bağışıklık sistemini etkileyen bu enfeksiyonel hastalık hakkında merak edilenleri Acıbadem Hastanesi'nin sitesinden araştırdık.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Kenelerin taşıdığı Borrelia bakterisinin neden olduğu bir hastalıktır. Kenenin ısırdığı geyiklere bulaşır. İnsanlara direk bulaştığında ölüme neden olur. Ancak dolaylı olarak bulaştığında borrelia bakterisi bağışıklık sistemini çökertir. Bu da kenenin ısırdığı bir hayvanı sivrisineklerin ısırmasıyla bununda insanları ısırmasıyla bulaşır.

İnsana geçtiği an tüm sağlıklı hücreleri öldüren borrelia bakterisi, sinir sistemine yerleşir. Lyme hastalığı özellikle dizlerde kronik eklem iltihabına neden olur. Bunun yanı sıra yüz felci ve nöropati gibi nörolojik semptomlara da yol açar. İlerledikçe hafıza bozukluğu gibi bilişsel kusurlara ve kalp ritmi düzensizliklerini tetikler.

LYME HASTALIĞI TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Yüksek ateş ve olası belirtilerin şiddeti artmadan bir uzmana gösterilmeli. Aksi halde kalıcı sorunlara neden olabilir. Borile bakterini antibiyotik ilaçlarla komplikasyonları azaltılır.



Bakteri ilerleyerek merkezi sinir sistemini etkilediği 14 ila 28 gün boyunca damar içinden yani intravenöz antibiyotik tedavisiyle müdahale edilir. Bu tedavi türü enfeksiyonun ortadan kaldırılmasında etkisi yüksek olsa bile bireyin semptomlardan bütünüyle kurtulması zaman alır.