BioNTech aşısının yan etkilerine dava! BioNTech aşısının yan etkileri mi var?

Artan beyin sisi vakaları sonrası BioNTech aşısına dair şüpheler arttı. Sağlık çalışanlarının etkilendiği beyin sisi sonrası açılan davada 150 bin Euro tazminat talep edildi. İki ayrı hukuk firması tarafından açılan davada aşının yan etkisinin olmadığı belirtildi. Ancak daha öncede İtalya'da kalp krizi sorunlarının artmasına bağlı davalar açılmıştı.

Davada "kalıcı hasar" oluştuğundan ciddi bir sağlık sorunu olarak görüldü. Ancak BioNTech aşısı üreticilerinin sağlık sorunlarına yol açmadığını belirten belgelerle davada yol aldı. Davada adının gizli kalmasını isteyen bir sağlık çalışanı BioNTech aşısı sonrası ortaya çıkan yan etkilerin altını çizdi.

BİONTCH AŞISININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kol ve bacaklarda şiddetli ağrılara yol açar.

Uyku durumunda bozulmalara neden olur.

Beyin içinde bulanıklık ve unutkanlık gibi sağlık sorunlarına neden olur.

En sık görülen beyin sisi sorunu yaygınlaştı.

Kalpte ritim bozukluğu gözlemlendi.

Yorgunluk ve beyinsel sorunları tetiklediğine dair şikayetler arttı.

PEKİ BİONTECH TAZMİNAT ÖDEMESİNİ KİMLER YAPACAK?

Yapılan prosedürde olası bir tazminat ödemesi durumunda BioNTech ve Pfizer, yerine AB ülkeleri tazminatları ödeyecektir. Ancak henüz bununla ilgili kesin bir dava sonucu yapılmadı.