Kelliği 10 günde bitiren ilaç! Milyonlarca erkeğin en büyük sıkıntısı

ABD'li bilim adamları 10 günde kellik sorununu tarihe karıştıran ilacı bulduklarını duyurdu. Saç köklerindeki DNA'ya revize atan bilim adamları bu durumu fareler üzerinden denediklerinde ortaya çıkan sonuca şaşırdı. Şimdilerde saç ekimi yapan erkeklerin sayısı artmasıyla uzmanlar bu durumun önüne geçen kellik ilaç sayesinde sorunun tarihe karışacağının altını çizdi. Peki kellik ilacı ne zaman piyasaya sürülecek ve sonuçları nelerdir? İşte yanıtı...

KELLİK SORUNU BİTİYOR MU?

Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda saç köklerinde başlayan dökülme ve tamamen saçların yok olmasına neden olan kellik sorununun sonuna gelindi.

Elde edilen ilaç saç köklerine enjekte ederek DNA'nın yeniden hareketlenmesi sağlanıyor. DNA yoksa da yeni bir DNA dizilimiyle saç köklerinin yeniden çıkması sağlanıyor. Kök hücre tedavisi olarak yapıldığından herhangi bir yan etkisine rastlanmadı.

10 gün içinde yeniden çıkan kıllar eskisinden daha güçlü ve canlı görünüyor. Piyasaya çıkması için bazı tetkiklerden geçmesi gereken kellik ilacı aynı zamanda saçların da uzamasını sağladığı uzmanlar tarafından bildirilen diğer bir sevindirici, haber oldu.