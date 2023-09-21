Bu kış ilaç kullanmak yok! Portakal kabuğundan doğal öksürük şurubu tarifi!

Sonbahar kış dönemine girerken geçmeyen öksürükler, yorgun ve halsiz hissetme ve daha pek çok soğuk algınlığı semptomları yine sizlerle mi? Portakal kabuğu kullanarak yapılan doğal öksürük şurubu tarifi tüm bu dertlerinizi çözmeye geliyor! Detaylar yazımızda!

ÇABUCAK HASTALANANLAR DİKKAT! PORTAKAL KABUĞU ŞİFA SAÇIYOR!

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için meyve tüketmek gereklidir. Meyveler yaz ve kış aylarında ihtiyaç doğrultusunda tüketilmek için seçilirler. Yaz aylarının kavurucu sıcağında daha çok kavun, karpuz, çilek ve şeftali gibi serinletici meyveler tercih edilir. Kış aylarında ise yüksek C vitamini içerikli ve bağışıklığı güçlendiren portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi meyveler tercih edilir.

Kış meyvelerinin başında gelen güzel kokulu portakal içerisinde bulundurduğu başlıca C ve B vitamini ve mineraller sayesinde şifa saçıyor. Yaklaşık %75 oranında C vitamini içeren portakal bağışıklık sistemini güçlendirmede kış aylarının vazgeçilmez meyvesi. Peki portakal kabuğu hakkında neler biliyorsunuz? Yoksa siz de vitamini kabuğunda olan bu meyvenin kabuğunu değerlendirmiyor musunuz? Portakal kabuğu kullanarak yapılan doğal öksürük şurubu tarifini sizler için hazırladık!

PORTAKAL KABUĞUNDAN MUCİZE ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ!

Portakalın faydaları saymakla bitmiyor peki ya portakal kabuğu faydaları? Dışı içinden daha faydalı desek yanlış olmaz. İşte vitamini kabuğunda olan portakal meyvesinin kabuğundan, kış aylarını öksürüksüz ve gripsiz geçirmenizi sağlayacak mucize öksürük şurubu tarifi:

1 adet portakalı güzelce yıkadıktan sonra, portakal kabuklarını oldukça ufak parçalar halinde doğrayın ve bir tencereye alın.

Üzerine yaklaşık 1-1.5 bardak su ilave edip kaynatın. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve bir süzgeç yardımıyla portal kabuğu parçalarını süzdürün. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Mucize öksürük şurubunuz içilmeye hazır!

PORTAKAL KABUĞUNUN BİLİNMEYEN DİĞER FAYDALARI!

Portakal kabuğunun daha pek çok bilinmeyen faydası vardır bunları sizler için listeledik.