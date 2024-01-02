Bütün Şifası Kökünde! Osmanlı Şifahanesinden Eksik Olmayan Bitki

Meyan kökü bitkisini daha önce hiç duydunuz mu? Bu bitkinin mucizevi faydalarına bayılacaksınız. Her derde deva mucizevi bir bitki olan meyan kökünün faydalarını sizin için araştırdık. Meyan kökü nedir? Meyan kökü ne işe yarar? Meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan köküne ait merak ettiklerinizin hepsi yazımızda. İşte meyan kökünün mucizevi faydaları…

Meyan Kökü Nedir? Ne İşe Yarar?

Meyan kökü, aslen baklagiller familyasına aittir ve çalı türünde bir bitki türüdür. Meyan kökü, özellikle de Asya bölgelerinde yaygın olarak kullanılan ve sağlığa olan mucizevi faydalarıyla bilinen bir bitkidir. Geleneksel tıpta da oldukça fazla kullanılan meyan kökü, eski Mısır’daki firavunların tatlı içecek olarak kullanıp tüketmesiyle bilinen bir bitki çeşididir. Meyan kökü aynı zamanda tatlandırıcı olarak da kullanılır. Meyan kökünün anavatını Rusya ve Çin olarak bilinmektedir. Ülkemizde ise meyan kökü daha çok Doğu Anadolu Bölgesinde yetişmektedir. Genel olarak meyan kökü; Asya, Orta doğu ve bazı Avrupa bölgelerinde yetişmektedir. Meyan kökü sağlığımız için oldukça önemli olan bir bitki türüdür. Fakat meyan kökünün doktor kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir. Meyan kökü herkes için faydalı olmayabilir. Bu yüzden meyan kökünün kullanımına dikkat edilmelidir. Peki, meyan kökünün faydaları nelerdir? İşte mucizevi bitki meyan kökünün faydaları…

Meyan Kökünün Faydaları

Meyan kökü; üst solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşen balgam, boğaz ağrısı ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Üst solunum yolu hastalıklarını hafifletir.

Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Boğaz ağrısı ve tahrişini hafifletir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Öksürüğe karşı oldukça etkilidir ve öksürüğü yatıştırır.

Sindirim sorunlarına karşı oldukça etkilidir.

Gastrit asitin anormal artışını engeller ve reflü etkilerini azaltır.

Sivilce ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Diş çürüklerine neden olan bakterilere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Mide rahatsızlıklarına birebir fayda sağlar. İltihap azaltıcı etkisiyle ülserin iyileşmesine katkı sağlar.

Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Böbrek sağlığına iyi gelir ve böbrek sağlığını korur.

Menopoz semptomlarını hafifletir.

Antibakteriyel ve antiviral etkileri sayesinde vücudu virüs ve mikroplara karşı korur.

Yüksek tansiyon ve damar sertleşmesi hastalığına karşı olumlu etkileri vardır.

Yağ yakımına fayda sağlar ve kilo vermede oldukça etkilidir. Obezite ile mücadelede önemli rol oynar.

Meyan Kökü Nasıl Kullanılır?

Meyan kökü günlük kullanım dozu önemli olan bir bitki türüdür. Ne olursa olsun her bitkinin kullanım dozu ve kullanım alanı birbirine göre farklılık gösterir. Bu yüzden kullanmadan önce bir doktora başvurulması gereklidir. Aynı zamanda doğru dozda kullanıldığı taktirde sağlığa fayda sağlayacaktır. Fakat dozun aşılması durumunda ise insan sağlığına olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Düzenli ilaç kullananlar, hamile ve emziren annelerinde kullanımına uygun olmadığı bilinmektedir. Meyan kökünü demleyerek tüketebilirsiniz.