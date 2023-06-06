Canan Karatay bu yağı kaşık kaşık tüketiyor! Vücudun tek ilacı

Yaptığı her açıklama ile gündem olan Canan Karatay, kuyruk yağını yere göğe sığdıramadı. Prof. Dr. Canan Karatay, hemen hemen herkesin kuyruk yağı tüketmesi gerektiğini savundu. Kuyruk yağının Anadolu topraklarının en eski ilacı olduğunu vurgulayan Karatay'ın açıklamalarının detaylarını sizler için derledik. Karatay, kronik hastalığı olanların uzmanlarına danışması gerektiğinin de altını çizdi.

Anadolu irfanı insanlarının bu alternatif ilaç sayesinde özellikle kemik ve romatizmal hastalıklarını yaşamıyor. Kuyruk yağı hakkında sadece Canan Karatay değil yüzyıl önce İbn-i Sina'da şifa kitaplarında kuyruk yağının faydalarından bahsetti. İşte kuyruk yağının o faydaları...

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Hayvanların omurga ve kuyruk bölümünde biriken sağlıklı enzimlerden oluşan kuyruk yağı, Anadolu'da özellikle bitmeyen mumlarda kullanılır. Bunun yanı sıra ise adeta mutfaklarında vazgeçilmez baş yapıtıdır. Kuyruk yağı, içeriğinde yüksek oranda kalsiyum barındırır. Bu sayede vücudun ihtiyacı olan vitamin değerlerini kolayca karşılar.