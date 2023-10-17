Çocuklar Neden Sosyal Medya Kullanmamalı?

Ebeveynler işten yorgun geldiklerinde genellikle çocuklarına oynamaları için telefonları veriyordur ama telefonunuzda nerelerde gezindiğini kontrol ediyor musunuz? Çocuğunuzun sosyal medya sitelerine girmesine izin vermek onun gelişimini ve hatta ergenlik dönemine geçişini etkileyebilir. Tabi ki ne kadar kontrol etseniz de her adımını izleyemezsiniz çünkü potansiyel bir tehlike bir tık uzakta olabilir ve muhtemelen farkında bile olmayacaklardır.

1. Çocuğunuz Sosyal Medyalarda Farklı Gerçeklik Görecektir

Ergenlik yaşına gelmiş veya gelmemiş çocuklar genellikle başkalarından gördüğünü yapmaya eğilimli olurlar ve yeni arayışlara girebilir. Bu yaştaki çocukların tabi ki de takip ettiği sosyal fenomenlerin etkisi çok fazla olabilir. Erkek çocuklar yeni saç şekilleri yapmaya çalışırken, kız çocukları abartılı makyaj yapmaları ile birlikte olmaları gereken yaştan çok daha büyük gözükebilir.

2. Çok Fazla Paylaşımda Bulunurlar

Beğenin ya da beğenmeyin, eğer 13 yaşın altındaki bir çocuk bir sosyal medya sitesi kullanıyorsa, onlar da paylaşma isteğine kapılacak ve gerçekte tüm dünyanın görmediği şeyleri paylaşabilirler. Ayrıca küçük çocuklar kimliğinizin veya kredi kartınızın fotoğraflarını çekip paylaşabilirler. Yalnızca konumlarını veya nerede olduklarını kolayca gösteren bir görüntüyü paylaşsalar bile bu, takipçilerin ve şüpheli karakterlerin dikkatini çekebilir ve çocuğunuzu tehlikeye atabilir.

3. Çevrimiçi Zorbalığın Kurbanı Olabilirler

Sosyal medya sitelerindeki zorbalık, gerçek hayattaki zorbalıktan bile daha kötü olabilir. Çünkü bu kişiler özgürce hareket edebilir ve çoğu zaman bunu isimsiz olarak yapabilirler. Zorbalık kaç yaşında olursanız olun gerçekleşirken, bundan en çok etkilenenler 13 yaşın altındaki çocuklardır. Çünkü bu yaştaki çocukların özgüveninin oluşmaya başladığı zamandır. Dolayısıyla zorbalık, çocukların kontrol edilemeyen sanal onay aramalarına neden olacaktır. Küfürlü dil ve dedikodu da kaygıyı artırabilir ve bu da panik ataklarla sonuçlanabilir. Siber zorbalığın kendine zarar vermeyi tetikleme ihtimali bile var.

4. Çocuğunuz Kaygı Geliştirebilir

Tüm eğilimler, zorbalık ve sahte gerçeklikler çocukları kolayca kaygılandırabilir , hatta depresyona sokabilir. Çocuklar hâlâ güçlü bir özgüvene ve güvene sahip değiller ve çocukların sosyal siteleri kullanmalarına izin verilmemesinin ana nedeni de budur. Bu dönemde çocukların iyi oldukları becerileri geliştirmeleri sağlanmalıdır, aksi takdirde hayatları daha da zorlaşabilir.

5. Çocuğunuz Tehlikeli Trendlere Katılabilir

Konu ister moda olsun, ister dans ya da bir tür oyun olsun, çocuklar bu şeylere giderek daha fazla takıntılı hale geliyor. Bunların kötü yanı çocuğunuzun hayatını tehlikeye atabilecek eğilimlerin olmasıdır. Geçmişteki eğilimlerden ve zorluklardan bazılarının öngörülemez ve çok tehlikeli olduğu biliniyor.

6. Dolandırılabilirler

Çocuklar dolandırıcıların ve kimlik hırsızlarının gözünde bir hazinedir . Bunun nedeni çocukların kredi alamamaları, kredi kartlarına sahip olmamaları ve fatura ödememeleridir. Kredi puanları temizdir ve hırsızlar bu puanları istismar edebilir. Bu insanlar özellikle sosyal siteleri kullanan çocukları hedef alıyor ve işler çok hızlı bir şekilde kötüye gidebiliyor çünkü dolandırıcılar onları en kolay hedef olarak görüyor.