Çörek mantarı nasıl toplanıp temizlenir? Çörek mantarının faydaları nelerdir? Çörek mantar nasıl tüketilir?

Çörek mantarı, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarıyla oldukça değerli bir doğal gıdadır. Doğada yetişen bu mantar türü, besin değeri yüksek olmanın ötesinde çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Çörek mantarı, besin açısından zengin bir kaynaktır ve birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle A, D, B ve C vitaminleri açısından zengin olan çörek mantarı, vücudumuzun günlük vitamin ihtiyacını karşılamaya katkı sağlar. Bu vitaminler, hücre onarıcı süreçlere, kemik sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

ÇÖREK MANTARI NASIL TOPLANIP TEMİZLENİR?

Çörek mantarı doğada bulunan lezzetli bir mantar türüdür. Bu enfes mantarı doğru bir şekilde toplamak ve temizlemek, lezzetli yemekler hazırlamanız için önemlidir. İşte çörek mantarını toplama ve temizleme rehberi:

Mantar sapından tutularak döndürülüp koparılır.

Ayağın alt kısmındaki topraklı kısımlar patates soyar gibi kesilip temizlenir.

Bazen en alt ucu sarı renkte olur. Bu kısım kesilip atılmalıdır.

Çörek mantarının kurtçukların (larva) istilasına uğraması çok olağandır. O nedenle mantar boylamasına kesilip içi kontrol edilmelidir.

Kurtçuklar bazan sadece şapkayı, bazan sadece ayağı kaplamış olabilir. Neresi kurtçuklu ise oralar kesilip atılır, geri kalan bölümler saklanır.

Şapka altındaki süngerimsi tabaka yaşlı mantarlarda yumuşar, gevşer ve vıcıklaşır. Çoğu kez de larvalarla kaplı olur. O durumlarda bu tabaka sıyrılıp atılmalıdır.

Gençlerinde bu tabaka mantarın diğer etli kısımları ile aynı özellikleri haizdir ve yenilebilir.

Çörek mantarının kendisi de bir başka mantarın istilasına uğrayabilmektedir. İnce beyaz bir örtü şeklinde mantarın gövdesini saran bu parazit sonucu çörek mantarı bozulur ve yenilmez hale gelir.

ÇÖREK MANTARIN FAYDALARI NELERDİR?

Çörek mantarı, sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunar:

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve yapılandırır.

İçerisindeki "Lentinian" adı verilen madde ile tümörlü hücrelerinin hacmini küçülttüğü bilinmektedir. Bu özellik, çörek mantarının kanserle mücadelede potansiyel bir yardımcı olarak görülmesini sağlamaktadır.

A, D, B ve C vitaminlerince zengindir, bu sayede hücrelerin çabuk onarılmasına, kemik sağlığının korunmasına ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Beyin kanaması ve damar sertliği gibi hastalıklara karşı koruyucu özellik taşır.

ÇÖREK MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Çörek mantarını tüketmek için birçok farklı yol bulunmaktadır. Soteleyerek, makarna sosu içinde, çorba olarak veya hatta çiğ olarak bile tüketebilirsiniz. Ayrıca, diyet yapanlar için düşük kalorili bir besindir ve sağlıklı beslenme programlarını destekler. 100 gram çörek mantarı yaklaşık 20-40 kalori içerir ve diyetinize kolayca entegre edilebilir.