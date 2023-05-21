Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA HATAY'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla bugün açılışı gerçekleştirilecek 300 yatak kapasiteli Defne Devlet Hastanesi'ne giden Koca, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu arada aramızda kalsın Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." ifadelerini kullandı.