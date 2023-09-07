DİKKAT Uzmanlar uyardı! Anne adayının tetanosa yakalanması ölümcül olabilir! Peki nasıl önlem alınmalı?

Tetanos; Clostridium tetani adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon. Doğada toz, toprak, gübre dahil her yerde bulunuyor. Tetanos kişiden kişiye bulaşmadığı için aşıyla önlenebilen diğer hastalıklardan farklı. İnsanlara; bakterinin bulaştığı tırnak, iğne, çivi gibi objeler yoluyla ciltteki kesiklerden ya da toz, toprak, dışkı veya tükürükle kirlenmiş yaralardan, yanık ve kazalarda meydana gelen ölü dokulardan, yeni doğanlarda göbek kordonundan bulaşıyor.

UZMANLAR UYARDI! ANNE ADAYININ TETANOSA YAKALANMASI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Dünyada her yıl 213 bin kişi tetanos nedeniyle hayatını kaybediyor. Tetanosa karşı korunmanın en iyi yolu ise aşılanmaktan geçiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, tetanos aşısının gebelik esnasında yapılmasının yararlı ve gerekli olduğunu ifade ederek, “Hamilelikte tetanos aşısı gerekli. Tetanos aşısının, gebelik sürecinde uygulanması hem anneyi hem yeni doğanı 6 aya kadar net olarak yüzde yüze yakın bir oranda korur. Hem anneyi, hem de yeni doğanı 6 aya kadar yüzde yüze yakın korur. Tetanos aşısı hamileliğin 20’nci haftasından itibaren güvenle yapılabilir. Anne adayının tetanosa yakalanması ölümcül olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı tüm bilimsel kuruluşlar tetanos aşısının gebelikte yapılmasının yararlı olduğu yönünde görüş bildirir ve bu aşıyı gebelere önerir. Bu milyonlarca kişide yapılan aşı uygulaması milyonlarca tetanoslu gebenin ya da tetanos geçiren yeni doğanın araştırılması, incelenmesi sonucunda ortaya konulan verilere dayanarak önerilir” ifadelerini kullandı.

PEKİ NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Prof.Dr. Faruk Buyru, tetanos aşısının karma aşı şeklinde okul çağından itibaren tüm çocuklara ve yetişkinlere 10 yıl ara ile yapıldığına dikkat çekerek, ”Tetanos aşısı karma aşı şeklinde okul çağından itibaren tüm çocuklara daha sonra erişkinlere de on yıl ara ile yapılması gerekli olan aşıdır. Karma aşı olarak yapılır. Difteri- tetanos ya da difleri-tetanos-boğmaca şeklinde üçlü aşı olarak yapılır ve belirli aralıklarla da tekrarı gerekir. Eğer siz on yılda bir tetanos aşısını, tetanosa karşı korunma açısından yaptırıyorsanız son derece rahat olabilirsiniz. Ama bir yaralanma esnasında eğer aşınız yoksa, 10 yılı geçirdiyseniz, gittiğiniz acil polikliniğinde, cerrahi bölümünde mutlaka size aşı yapılır. Kesinlikle tetanosa karşı koruyucudur.

Özellikle kırsal kesimde, uygun uygun alet temizliği yapılmadan doğum gerçekleştirilirse bulaşma riski ortaya çıkar. Hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavisi son derece zor. Ölümcül olabilir. Bunu önlemenin yolu aşı yapılmasıdır. Tetanos bakterisi çok kolay kirli ortamlarda bulunabilir, ortamda mevcutsa bulaşma riski vardır. O yüzden aşı yapılırsa bütün bunları düşünmeye gerek kalmadan koruyucu önlemleri almış oluruz” dedi.