Elma tohumları sizi öldürebilir: Bilim insanları elma tohumları hakkında uyardı!

Bilim insanları, elma tohumlarındaki zehri açıkladıktan sonra, birinin elma çekirdeğini dikkatsizce çiğnediğini izlediğinizde kafanızda bazı belirsiz alarm zilleri çalabilir. Elma tohumları sizi öldürebilir mi?

Elma tohumları gerçekten de zehirli olabilir, ancak sizi öldürmek için onlardan çok sayıda olması gerekir ve yalnızca ezildikleri takdirde. Elma tohumları (ve armut ve kiraz gibi ilgili bitkilerin tohumları ), siyanür ve şekerden oluşan siyanojenik bir glikozit olan amigdalin içerir.

ELMA TOHUMLARI SİZİ ÖLDÜREBİLİR Mİ ?

Bu kimyasal sindirim sisteminde metabolize edildiğinde yüksek derecede zehirli hidrojen siyanüre (HCN) dönüşür. Ölümcül bir dozda HCN birkaç dakika içinde öldürebilir.

Neyse ki, elma çekirdeğinden ölüm ihtimalini oldukça düşük hale getiren çeşitli faktörler var. Birincisi, amigdaline yalnızca tohumlar ezildiğinde veya çiğnendiğinde erişilebilmektedir; kırılmamış bir tohum tam içinden geçecek.

İkincisi, insan vücudu HCN'yi küçük dozlarda işleyebilir, bu nedenle çiğnenmiş birkaç tohum genellikle tamamen zararsızdır. Son olarak, ortalama bir yetişkinin siyanür zehirlenmesi riskine karşı 150 ile birkaç bin arasında ezilmiş tohum (elma çeşidine bağlı olarak) yemesi gerekir.

Ortalama bir elma yalnızca beş ila sekiz tohum içerir. Bu nedenle, birisi arka arkaya 18. elma çekirdeğini yemiyorsa ve tüm tohumları titizlikle çiğnemiyorsa, ara sıra dalgın bir şekilde elma çekirdeğini yemesinde sorun olmayacaktır. Kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan, bilmediğimiz gıda ürünlerini kafamıza göre tüketmemeliyiz.