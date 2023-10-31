Erdoğan Aşı Üretim Tesisi Açılışında Konuştu! Türkiye Hepatit A Aşısını Üretmeye Başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada aşı üretiminin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.

Türkiye Hepatit A Aşısını Kendisi Üretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 29 bin metrekareye kurulan fabrikanın Türkiye için önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Erdoğan yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısında bağımlılığın azaltılacağını belirtti. Erdoğan, "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecektir. Türkiye en üst standartlarda üreten 4. ülke olacaktır. Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. İleri ve yetişmiş insan kaynağına da kavuşacağız. KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.