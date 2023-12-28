Etil Alkol Takip Sistemi Geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk çeyreğinde "Etil Alkol Takip Sistemi"ni devreye alacaklarını ve bu sistemle yasa dışı alkollü içki ticaretiyle mücadelede önemli mesafe katedeceklerini söyledi.

Etil Alkol Takip Sistemi Geliyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Halkın yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşması için 81 ilde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Yumaklı, denetim yaptıkları alanlara ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Gübre üretiminde 7 milyon 300 bin ton kurulu kapasitemiz var. Yurt içi arzla alakalı herhangi bir problemimiz yok. Bunların güvenliği noktasında denetimler yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. 2002'de 1700 olan denetim sayımızı yaklaşık 31 kat artışla 52 bin 162'ye çıkardık. 195 uygunsuz ürün tespit edildi ve 16 milyon liralık para cezası uygulandı." dedi.

Türkiye'de kullanılan ve üretilen tohumların yüzde 97'sinin yurt içi kaynaklı olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu konuda da 29 bin denetim gerçekleştirildiğini bildirdi. Yumaklı, 97 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı konumunda olduğunu dile getirdi.

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# etil alkol # sağlık bakanlığı
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