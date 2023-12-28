İzmir'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı



İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu yapıldı.



Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 56 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada Menderes açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk Karasularına ittiği 54 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Karaburun Sasko Ağa Limanı Koyu'nda kaçma hazırlığında bulunan 32 düzensiz göçmen Jandarma tarafından yakalandı.28 düzensiz göçmen de denizde motor arızası nedeniyle mahsur kaldı. Düzensiz göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenliği koştu.



Dikili açıklarında da lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandı.



Öte yandan Şanlıurfa'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 129 düzensiz göçmen tespit edildi.



Düzensiz göçmenleri yakalayan güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliyi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.



