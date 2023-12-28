İzmir'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Düzensiz göçe karşı ekipler teyakkuz halinde. İzmir'in Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 56 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Son Güncelleme:


İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu yapıldı.

Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 56 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada Menderes açıklarında Yunanistan unsurlarının Türk Karasularına ittiği 54 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaburun Sasko Ağa Limanı Koyu'nda kaçma hazırlığında bulunan 32 düzensiz göçmen Jandarma tarafından yakalandı.28 düzensiz göçmen de denizde motor arızası nedeniyle mahsur kaldı. Düzensiz göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenliği koştu.

Dikili açıklarında da lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Öte yandan Şanlıurfa'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 129 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri yakalayan güvenlik güçleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliyi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Netanyahu PKK'ya Sahip ÇıktıNetanyahu PKK'ya Sahip ÇıktıDünya
# izmir # göçmen
Çok Okunanlar
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı?
İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı?
Öne Çıkanlar NATO'nun genişlemesi Türkiye'yi nasıl etkiler?│Başkent Kulisi - Yakup Aslan #canlı NATO'nun genişlemesi Türkiye'yi nasıl etkiler?│Başkent Kulisi - Yakup Aslan #canlı Cansu Demirci Kimdir? Cansu Demirci Kimdir?