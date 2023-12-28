Netanyahu PKK'ya Sahip Çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki sivil katliamlarını eleştirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, Nazi Almanya’sının lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.



Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt veren Netanyahu ise, Türkiye’nin terörle mücadelesinin soykırım olduğunu iddia etti. İşgal ortağı ABD ve Batı’nın yalanlarına sarılan Netanyanu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye’yi hedef alarak skandal ifadeler kullandı.





Netanyahu, tüm dünyanın tepkisine rağmen, Gazze’de sivil katliamlarını sürdüren İsrail Ordusunu "dünyanın en ahlaklı ordusu" diye niteledi.



İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de “Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe büyükelçilerini Türkiye’ye geri yollamayacaklarını” söyledi.



Türkiye'nin Gazze saldırısıyla ilgili tepkisini sertleştirmesi sonrası İsrail, 28 Ekim’de diplomatlarını geri çekme kararı almıştı.





Öte yandan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun skandal açıklamasına yanıt verdi. Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı'nın sözleri yok hükmündedir." ifadesini kullandı.