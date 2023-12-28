Almanya Polisi Bir Türk Öldürdü! Vatan Partisi O Türk'ün Yanındaydı

Evinin önünde toplanan yüzlerce kişi Alman hükümetine tepki gösterdi. Özkan Ailesini yalnız bırakmayan Vatan Partisi, Cumartesi günü yapılacak mitinge çağrı yaptı. Ulusal Kanal ziyareti ve eylemi yakından takip etti.



49 yaşındaydı. Ailesinin, çoçuklarının gözleri önünde, evinin sokağında katledildi Ertekin Özkan.



Olay Almanya'nın Mannheim (MAYNHAAYN) kentinde 23 Aralık günü yaşandı. Üç çocuğunu kaybetme riskiyle sinir krizi geçiren Özkan, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, elinde meyve bıçağı olan Özkan'ı 4 kurşunla hayattan kopardı. Yere yığılan Özkan'ın üstüne çullanan polislerin kelepçe takmaya çalıştığı anlarsa kan dondurcuydu.



Özkan Ailesi acılı ve tepkili. Anne Seniye Özkan olay günü yaşananları anlatı. Alman hükümeti ile yargıda hesaplaşacaklarını söyledi.





Olay Gününün Tanıkları Ulusal Kanal'a Konuştu





Yaşananlara tepki gösteren yüzlerce kişiyse Özkan ailesinin evinin önünde toplandı. Ülkede giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekildi. Özkan'ın vurulduğu yere çiçekler bırakıldı. Mumlar yakıldı.



Vatan Partisi Mannheim Temsilciliği de eyleme katıldı. Acılı aileyi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti, Almanya'da yaşayan Türkleri Cumartesi günü yapılacak mitinge davet etti.



Bu arada olaya ilişkin Mannheim Emniyet Müdürlüğü ve savcılık ortak açıklama yaptı. Polisin silah kullanması nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.





