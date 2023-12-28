Emniyet'te Kritik FETÖ Operasyonu: 445 kişi Açığa Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Emniyet'te Kritik FETÖ Operasyonu: 445 kişi Açığa Alındı
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
 

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.
- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.
# fetö # emniyet müdürlüğü
Çok Okunanlar
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
Sakarya'da Katliam Gibi Zincirleme Kaza!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
BİM'de 29 Aralık ve 2 Ocak İndirimleri Başlıyor!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı?
İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı?
Öne Çıkanlar NATO'nun genişlemesi Türkiye'yi nasıl etkiler?│Başkent Kulisi - Yakup Aslan #canlı NATO'nun genişlemesi Türkiye'yi nasıl etkiler?│Başkent Kulisi - Yakup Aslan #canlı İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı?