Ev hanımları dikkat! Bağımlılık yapıyor, DNA'yı bozuyor...

Ev, ofis ve iş yeri temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri hakkında sık sık yaptığı uyarılarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanların içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda özellikle deterjanların içerdiği kimyasallar hakkında ev hanımlarını uyaran Karatay, özellikle bromür ve klorür gibi maddelerin, vücutta iyotun kullanımını engellediğini söyledi.

'BAĞIMLILIK YAPIYOR' UYARISI

Bu durumun 'Haşimato' hastalığını da beraberinde getireceğini dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanların içerdiği maddelerin özellikle çocukların beyinlerinde bağımlılık yaratabileceğini vurguladı.

Karatay, bu kokuların çocukların DNA yapısını değiştirebileceği uyarısında bulunurken, çamaşır ve bulaşık temizliğinde doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?

Karatay'ın aşırı deterjan kokusuna maruz kalan bünyelerde Haşimato hastalığı olasılığı noktasındaki uyarısı ortadayken, söz konusu hastalığın ne olduğu merak ediliyor.

Tiroid merkezli bir hastalık olan Haşimato, bağışıklık sistemi hücreleri, tiroidin hormon üreten hücrelerinin ölümüne yol açabilir. Hastalık genellikle hormon üretiminde azalmaya (hipotiroidizm) sebebiyet verir. Ayrıca vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen haşimato, yorgunluk, kilo alma ve kabızlık gibi semptomlara neden olur.