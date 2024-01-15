Ev hanımları dikkat! Bağımlılık yapıyor, DNA'yı bozuyor...

Sağlıklı beslenme konusunda tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay ev hanımlarını ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Karatay, temizlikte kullanılan ve özünde kimyasal içeren deterjanların özellikle çocukların DNA yapısını bozabileceğini belirtti.

Ev hanımları dikkat! Bağımlılık yapıyor, DNA'yı bozuyor...

Ev, ofis ve iş yeri temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri hakkında sık sık yaptığı uyarılarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanların içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda özellikle deterjanların içerdiği kimyasallar hakkında ev hanımlarını uyaran Karatay, özellikle bromür ve klorür gibi maddelerin, vücutta iyotun kullanımını engellediğini söyledi.

'BAĞIMLILIK YAPIYOR' UYARISI

Bu durumun 'Haşimato' hastalığını da beraberinde getireceğini dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanların içerdiği maddelerin özellikle çocukların beyinlerinde bağımlılık yaratabileceğini vurguladı. 

Karatay, bu kokuların çocukların DNA yapısını değiştirebileceği uyarısında bulunurken, çamaşır ve bulaşık temizliğinde doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ev hanımları dikkat! Bağımlılık yapıyor, DNA'yı bozuyor... - Resim : 1

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?

Karatay'ın aşırı deterjan kokusuna maruz kalan bünyelerde Haşimato hastalığı olasılığı noktasındaki uyarısı ortadayken, söz konusu hastalığın ne olduğu merak ediliyor.

Tiroid merkezli bir hastalık olan Haşimato, bağışıklık sistemi hücreleri, tiroidin hormon üreten hücrelerinin ölümüne yol açabilir. Hastalık genellikle hormon üretiminde azalmaya (hipotiroidizm) sebebiyet verir. Ayrıca vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen haşimato, yorgunluk, kilo alma ve kabızlık gibi semptomlara neden olur.

# Prof.Dr. Canan Karatay # Prof. Canan Karatay # Haşimato # deterjan
Çok Okunanlar
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
5,4 büyüklüğünde deprem!
5,4 büyüklüğünde deprem!
Öne Çıkanlar "İsrail En Fazla Binaları Yıkabilir! Umudumuzu Yıkamaz!" | Ulusal Haber "İsrail En Fazla Binaları Yıkabilir! Umudumuzu Yıkamaz!" | Ulusal Haber 2024 Ayasofya Camii ücretli mi oldu? 2024 Ayasofya Camii ücretli mi oldu?