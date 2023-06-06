Fahrettin Koca açıkladı: İşte Sağlık Bakanlığı'nın yol haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde Sağlık Bakanlığı'nın yol haritasını paylaştı. Koca, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
CumhurbaşkanıErdoğan'ın açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.
Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni dönemde yapılacaklar listesi:
- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
- Randevu sistemindeki sorunların çözümü
- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
- Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
- Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.
Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. pic.twitter.com/5OHyyqglKQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2023
Kaynak: TRT Haber10 yaş gençleştiren süt! Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu Kimdir? Evde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek Sarımsağın faydaları nelerdir?