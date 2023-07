Gişe rekortmeni Barbie filmindeki korkunç detaylar! Gerçeklik algısını bozuyor...

Milyonlarca kız çocuğunun her gün oynadığı “oyuncak bebek” Barbie’nin live action (canlı çekim) filmi vizyona girdi. Duyurulduğu günden itibaren sosyal medyada, televizyonlarda ve hemen her yerde reklamları yapılan Barbie filmi pek çok insan tarafından heyecanla bekleniyordu. Filmin vizyona girmesiyle birlikte beğeniler kadar eleştiriler de gündeme geldi. Özellikle “Barbie gerçekten küçük çocuklar için uygun bir oyuncak mı?” sorusunu akıllara getiren Barbie filmi sonrasında Barbie’nin hayatımıza etkisini derledik.

AMELİYAT OLAN DA VAR CİNSİYET DEĞİŞTİREN DE

Dünya çapında “güzellik standartlarını” belirlediği söylenen Barbie’ler hiç de gerçekçi olmayan bazı standartları hayatımıza sokuyor. İnce beli, anormal şekilde duran ayakları, ince burnu ve daha pek çok farklı özelliği ile insan vücudunun ulaşamayacağı bazı özellikleri dayatıyor.

Bulgaristan’da yaşayan Andrea Ivanova henüz 25 yaşında ve 15’ten fazla kez estetik ameliyat geçirmiş bir genç kadın. Bu kadar fazla ameliyat olmasının ise tek sebebi Barbie’ye benzemek!

Sadece sıvı diyeti yaptığı iddia edilen Valeria Lukyanova ise “İnsan Barbie” lakabı ile Barbie’ye benzemek için estetik ameliyatlar geçirdi. Beslenme yöntemi ile oldukça tepki yaratan ve adından bu şekilde söz ettiren “İnsan Barbie” bu iddiasından vazgeçmiş gibi dursa da milyonlarca kızın güzellik algılarına dair kafa karışıklığı yarattı.

Beş çocuk annesi Nannette Hammond ise ameliyatlarına 500.000 dolara yakın bir meblağ harcayıp Barbie’ye benzemeye çalışanlardan… Yetmiş yaşına kadar durmayacağını söyleyen Hammond’ın bu ameliyatlardan önceki hali ile şu anki hali arasındaki fark devasa!

Dalia Naeem de estetik operasyonlara milyonlarca dolar akıtanlardan… 43 farklı ameliyat geçirerek sosyal medyada takipçi topluyor. Görüntüsü ise ilk halinden oldukça farklı durumda…

Jason Torres (Nicole Sanders) de Barbie’ye benzemek için çok sayıda ameliyat geçirenlerden. Önce cinsiyet değiştirmek için sonra da Barbie’ye benzemek 12 yıl boyunca çok sayıda ameliyat oldu. Zengin erkek arkadaşları sayesinde toplamda 200.000 sterlin harcadığını belirten Torres duyanları hayrete düşürüyor.

SADECE TÜKETEN BARBİE

Barbie bebekler bu yıl ile artık 64 yaşına giriyor. Bu süre içerisinde moda olan kavram her neyse ona uyum sağlayarak ve trendleri takip ederek Barbie’nin sahibi ABD’li Mattel şirketi Barbie’leri sürekli güncelledi. Artık transseksüellerden işitme cihazı kullanana her türlü Barbie bulmak mümkün. Çünkü şirket her gün yükselen diğer eğilimleri sözde politik doğruculuk adında bebeklere ekleyerek büyümeye çalışıyor. Her 10 dakikada 100 bebek sattıklarını belirten şirket 1990’lardan beri eski satışlarını yakalayamıyor. Bu süreçte böyle her kadına dokunacağını düşündükleri bir film ile ortaya çıkmaları da pazarlama stratejisinin bir parçası…

Barbie’ler sadece fiziksel olarak değil, mesleki anlamda da oldukça çeşitli kimliklere sahip. Astronottan doktora kız çocuklarını bu mesleklere heveslendirme kılıfı taşısa da Barbie’nin çalıştığını görmüyoruz. Aynı zamanda her şey için ayrı kıyafeti olan, evcil hayvanlarının bile ayrı ayrı giydirildiği bir tüketim dünyasının temsilcisi olan Barbie’nin kusursuz dünyasında çalışmak ya da ter dökmek yok.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli yaptığı sosyal medya paylaşımında ebeveynleri uyardı. Çocuk ve ergenlerin anoreksiyadan Beden Algı Bozukluğuna çok sayıda rahatsızlık yaşayabileceğini belirten Verimli açıklamasında şu sözlere yer verdi.

Sosyal medya olmasa konunun ciddiyetini gerçekten anlamayacağım. İki erkek çocuk büyüttüğüm için hiç barbieleri olmadı, konuya yabancıyım. Tek derdimiz Barbie'ymiş gibi yine kudurdu insanlık.. Barbie bir kapitalizm ikonu olarak lüks içinde, sürekli harcama,sürekli süslü… — Arif Verimli (@arifverimli) July 24, 2023

BBC Türkçe'ye konuşan, beden algısı üzerine çalışan Rutgers Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Dr. Charlotte Markey şunları söyledi:

- Bu farklı beden, şekil ve ten renklerindeki bebekler ‘o kadar da’ çeşitli değil. Gerçek insan çeşitliliğine yaklaşamaz bile ve çoğu gerçek kadın bedeninden çok daha zayıf.

Çocukların özellikle 3-4 yaşlarında bilinçlenerek beden algısını oluşturmaya başladığını belirten Uzman Psikolog Kübra Sezikli uyarıyor:

-Barbie’nin kusursuz bedeni, makyajı, her kıyafetin üzerine tam oturması, mükemmel bir görünüm sunması, çocukların kendilerine dair kusurluluk algısını başlatabiliyor.

Barbie bebeklerin aşırı zayıflık takıntısına da yol açabileceğini belirten uzmanlar ebeveynleri çocukları ile sürekli ve sağlıklı iletişim kurmaları, gerekirse uzman desteği almaları konusunda uyarıyor. Tüm dünyada Barbie filmi çılgınlığı devam ederken Barbie bebeklerin neden olduğu bu “çılgınlık” her yıl milyonlarca kız çocuğunun (hatta Jason Torress’te olduğu gibi erkek çocuklarının) kendi bedenlerine ve benliklerine dair gerçeklik algısını bozuyor.