Her Gün Yaptığımız Ve Cildimizi Mahveden Alışkanlıklar

Cilt bakımı rutininiz cildinizin tüm gereksinimlerini karşılamaya çok uygun gibi görünse de, yine de yanlışlıkla kusursuz bir cilde ulaşma yolunuzu engelleyen bazı hatalar yapmış olmanız ihtimali vardır. Bu hatalar, aynı günlük kahvaltı rutinine bağlı kalmaktan, güneş koruyucuyu yalnızca dışarıdayken uygulamaya kadar değişebilir ve hemen fark edilmeyebilir. Cildimizi mahveden alışkanlıklarımızı listeledik...

1. Cilt Bakım Rutininizi Değiştirmelisiniz

Yoğun bir sabahın koşuşturmasında, önceki gece uyguladığınız yüz temizleyici ve nemlendiriciye ulaşmak sıkıntı olmaz, ancak her gün aynı ürünlere bağlı kalmak cildiniz için en iyi yaklaşım olmayabilir. Dermatologlar, cildinizin sağlığını ve görünümünü optimize etmek için cilt bakımı rutininizi mevsimlere göre ayarlamanızı önerir. Hava soğudukça, peeling yapan bir temizleyiciden daha yumuşak bir temizleyiciye geçiş özellikle faydalı olabilir.

2. Güneş Kremlerini Sadece Güneşli Günlerde Sürerseniz

Güneş kremi sadece açık havadaki yaz aktiviteleri için değildir; aynı zamanda iç mekanlarda uygulandığında cildin yaşlanmasını da önleyebilir. Arabalarda, evlerde ve ofis pencerelerinde kullanılan camlar UVB ışınlarının çoğunu etkili bir şekilde engellerken, zararlı UVA ışınlarına karşı daha az koruma sağlar. Bu nedenle, bütün gün bir ofiste çalışmak gibi öncelikle iç mekanda olsanız bile, güneş koruyucu uygulamak, uzun ömürlü, genç bir cildi desteklemek için akıllıca bir seçim olabilir.

3. Günlük Kahvaltınızda Yulaf Ezmesi Yerseniz

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi yemek, güne başlamanın keyifli ve besleyici bir yoludur. Ancak günlük yulaf ezmesi alışkanlığınız istemeden vücudunuzu ve cildinizi olumsuz etkileyebilir. Yulaf ezmesini çok sık tüketmek, önemli besin maddelerinin alımını sınırlayabilir, bu da potansiyel olarak yetersiz beslenmeye ve cildinizin kuru ve pul pul olmasına neden olabilir.

4. Güne Sabah Kahvesiyle Başlarsanız

Birçoğu için dumanı tüten bir fincan kahve, lezzetli bir başlangıç ve potansiyel cilt faydaları sunan sabah rutininin önemli bir parçasıdır. Ancak her gün kahvaltıdan önce tüketirseniz farkında olmadan cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Kahve güçlü bir diüretik görevi görür ve potansiyel olarak hafif dehidrasyona neden olur. Bu, cildiniz yoluyla toksinlerin atılmasını engelleyebilir ve cildinizi erken kırışıklıklara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

5. Kırmızı Eti Çok Fazla Tüketiyorsanız

Diyet söz konusu olduğunda, seçimlerimizin sadece damak tadımızın ötesinde bir etkiye sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Kadınlar için kırmızı etin diyetlerine dahil edilmesi kırışıklıklarla ilişkilendirilebilir. Üstelik eti pişirmek için seçtiğimiz yöntem, özellikle yüksek ısı ve kuru teknikler, başka bir endişe verici olasılıklara neden olur diyabet gibi.