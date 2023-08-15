İlaç sektörü çıkmazda

İlaç sektörünün Euro kuruna bağlı olması beraberinde yeni sorunları da getiriyor. İlaçların fiyat artışlarından vatandaş kadar eczacılar da şikayetçi...

Doktorun verdiği reçeteyle eczanede aranan ilaç bulunamıyor. Hatta bazen muadiline bile ulaşılamıyor. Bu sorunun asıl sebebi ne?

Eczacı Erdal Kart birçok alanda ilaç bulma sorunu yaşadıklarını söyledi. Erdal Kart yerli ilaç üretiminin hızla arttırılması gerektiğini vurguladı.