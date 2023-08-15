İlaç sektörü çıkmazda
Peş peşe gelen zamlardan ilaçlar da nasibini aldı. İlaç fiyatlarının artması vatandaşı zora sokuyor. Eczacılar ise piyasada ilaç bulamamaktan şikayetçi. Peki bu sorunun asıl sebepleri neler?
İlaç sektörünün Euro kuruna bağlı olması beraberinde yeni sorunları da getiriyor. İlaçların fiyat artışlarından vatandaş kadar eczacılar da şikayetçi...
Doktorun verdiği reçeteyle eczanede aranan ilaç bulunamıyor. Hatta bazen muadiline bile ulaşılamıyor. Bu sorunun asıl sebebi ne?
Eczacı Erdal Kart birçok alanda ilaç bulma sorunu yaşadıklarını söyledi. Erdal Kart yerli ilaç üretiminin hızla arttırılması gerektiğini vurguladı.