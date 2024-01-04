Kış Geldi Acil Servisler Doldu Taştı! Üst Solunum Yolu Hastalıklarına Dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen zaman arttı. Bu da koronavirüs, infiluenza, adenovirüs, RSV gibi enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardı.

Şu sıralar hastanelerin acil servislerine üst solunum yolu enfeksiyonları şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Hastaların şikayeti ise ortak, halsizlik, baş ağrısı ve yüksek ateş.

- İnfiluneza grip vakaları şu an daha gürültülü seyrediyor. 39 derecelere varan ateş, şiddetli baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları ile seyrediyor.

Koronavirüs, RSV, infiluenza virüslerin belirtileri ortak seyrediyor. Uzmanlar ise uyarılarda bulunuyor.