Kış Geldi Acil Servisler Doldu Taştı! Üst Solunum Yolu Hastalıklarına Dikkat

Hastanelerin acil servisleri solunum yolu viral enfeksiyon şikayeti ile dolup taşıyor. Hastalık belirtileri ise yüksek ateş, eklem ağrısı, öksürük ve halsizlik... Uzmanlar virüslerden korunmak için uyarıyor.

Editör: Şevval İskender
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Havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen zaman arttı. Bu da koronavirüs, infiluenza, adenovirüs, RSV gibi enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkardı.

Şu sıralar hastanelerin acil servislerine üst solunum yolu enfeksiyonları şikayetiyle başvuranların sayısı arttı. Hastaların şikayeti ise ortak, halsizlik, baş ağrısı ve yüksek ateş.

- İnfiluneza grip vakaları şu an daha gürültülü seyrediyor. 39 derecelere varan ateş, şiddetli baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları ile seyrediyor.

Koronavirüs, RSV, infiluenza virüslerin belirtileri ortak seyrediyor. Uzmanlar ise uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Influenza # grip salgını
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