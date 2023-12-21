Kovid-19 Geri mi Dönüyor? JN.1 Varyantında Endişe Veren Gelişme

Burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş, öksürük... Kış aylarında sıklıkla bu belirtilerden birine yakalanırız. Genellikle soğuk algınlığı olarak pek önemsemediğimiz bu belirtiler basit bir soğuk algınlığı değilse... Bu belirtiler yeni Koronavirüs varyantına ait olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, 2019 ve 2020'de evlere kapanmamıza neden olan Koronavirüs'ün bir varyantı olan JN.1'in hızla yayıldığını duyurdu. DSÖ, JN.1'i "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine aldı.

Koronavirüs Geri Dönmüş Olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın pek çok ülkesini ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu etkileyen Kovid-19'un varyantlarını incelemeye devam ediyor. Bir dönem sıklıkla adını duyduğumuz Omicron varyantından sonra DSÖ, JN.1'in hızla yayıldığını ve bu nedenle "dikkate alınması gereken varyant" kategorisinde bu varyantı incelediklerini duyurdu.

Enfeksiyonların Artması JN.1'in Yayılımını Hızlandırabilir

Omicron'un alt varyantı olarak değerlendirilen JN.1, bu güne kadar Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfusun fazla olduğu ülkelerde görüldü. DSÖ yetkilileri JN.1 varyantının şu anda kamu sağlığı açısından düşük riskli olduğunu, mevcut aşıların koruma sağladığını belirtti. Bununla birlikte kış aylarının gelmesiyle enfeksiyonların arttabileceği ve buna bağlı olarak da JN.1'in hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Endişelenmek İçin Henüz Erken

Dünya Sağlık Örgütü, JN.1'in de içinde bulunduğu ve Omicron ile bağlantılı bir dizi varyantı takibe aldı. DSÖ şu ana kadar hiçbir varyantın kamu sağlığı açısından endişe verici olmadığını belirtirken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) JN.1'in şu anda ülkede en hızlı yayılan varyan olduğunu söyledi. Buna göre ABD'de enfeksiyonların yüzde 15 ila 29'u kadarı JN.1 varyantı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da Kovid-19 pozitif çıkan hastalardan yaklaşık yüzde 7'sinin JN.1 varyantına sahip olduğunu açıkladı. DSÖ'nün risk değerlendirmesinde, "Bu varyantın, özellikle kış mevsimine giren ülkelerde diğer viral ve bakteriyel enfeksiyonlardaki artışın yanı sıra koronavirüs vakalarında artışa neden olabileceği öngörülüyor" deniliyor.

JN.1'in Yayılma Hızı

Uzmanlar, JN.1'in hızlı yayılmasının muhtemel nedeni olarak spike proteininde türediği BA.2.86 varyantına ek bir mutasyona sahip olması olarak görüyor. JN.1'in aşıların sunduğu bağışıklığı ne kadar aşabildiği konusunda hâlâ sınırlı kanıt bulunuyor. Ancak yine de bu varyantın insanları öncekilere göre daha fazla hasta ettiğine dair bir kanıt yok. DSÖ yetkilileri, Kovid-19 bildirimlerinin eskiye oranla daha az olduğunu hatırlatarak, şu ana kadar elde edilen enfeksiyon verilerinin yeterli olmadığını hatırlatıyor.