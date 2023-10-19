Arkadaşlarımız ile buluştuğumuzda veya özel günlerde farkında olmasak da yaptığımız bazı davranışlar yani beden dilleri karşı taraftaki insanlar itici olabilir ve sizi yalnızlaştırabilir. Kurtulmanız gereken beden dillerini araştırdık ve bunları sizinle paylaşacağız. Kurtulmanız gereken beden dilleri...

1. Kambur Durmak

Duruşunuz özgüven seviyeniz hakkında çok şey söyleyebilir. Eğer kambur duruyorsanız, bu kendinizi güvensiz hissettiğinizi gösterir. Duruşunuzu düzeltmezseniz kambur durmak bir alışkanlık haline gelebilir ve sizi rahatsız eden bir durumda olmasanız bile bunu yaparsınız. Ve insanlar bunu hala düşük özgüvenin bir işareti olarak görebilirler.

2. Bacaklarınızı Veya Kollarınızı Çaprazlamak

Pek çok insanın otururken kollarını ve bacaklarını çaprazlaması doğaldır. Ancak birisiyle konuşuyorsanız bu durum savunmacı görünmenize neden olabilir . Başka biriyle etkileşime girmeye veya onun söyleyeceklerini duymaya açık olmadığınızı veya onun varlığında kendinizi rahatsız hissettiğinizi belirten bir mesaj gönderebilir. Kollarınızı ve bacaklarınızı çapraz tutmazsanız ve elleriniz görünür olursa daha güvenilir görüneceksiniz.

3. Tırnaklarınızı Yemek

Diğer insanlara gergin olduğunuzu gösteren bir başka alışkanlık da tırnak yemektir. Stresinizi hafifletmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda nasıl hissettiğinizi de ele verecektir. Bunun dışında konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtabilir, hatta itici bile bulabilir. Son olarak tırnaklarınızın durumuna zarar verir. İnsanlar sizi görünüşünüze göre yargıladıkları için kötü bir izlenim bırakabilirsiniz.

4. Gözlerinizi Yuvarlamak

Gözlerinizi devirmek bariz bir saygısızlık işaretidir. Bu nispeten zararsız olabilir ve arkadaşlarınızdan biriyle sıkıldığınızı veya sinirlendiğinizi göstermek için yapılan sözlü olmayan bir iletişim eylemi olabilir. Ancak iş arkadaşınızın, patronunuzun ya da hiç tanımadığınız birinin söylediği bir şeye sizin de tepki verdiğinizi düşünüyorsanız, yüz ifadeniz onlara itici ve saldırgan gelebilir.

5. Çok Hareketsiz Olmak

Çok sakin olmanız, başka biriyle konuşmak ve söyleyeceklerini dinlemekle ilgilenmiyormuşsunuz gibi görünmesine neden olabilir. Sertliğiniz de onları huzursuz edebilir. Yüz ifadelerinizle gerçek bir coşku göstermeye çalışın ve diğer kişinin jestlerini çok belirgin olmadan yansıtmaya çalışın. Bu daha olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir.