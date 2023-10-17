Fahrettin Koca'dan Meme Kanseriyle İlgili Paylaşım! Öğretmenin İyileşme Süreci Anlatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim tarihleri arası Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında meme kanserinin erken tanısının önemine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

29 yaşındaki öğretmen Gül Betül Hanım, memesinde kitle şikâyetiyle Etlik Şehir Hastanesine başvurdu. Meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyatının üzerinden 35 gün geçmiş ve çalışma hayatına dönmüş durumda. Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor. pic.twitter.com/stGrW00rGH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2023

29 yaşındaki Gül öğretmen memesinde kitle şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerekli tetkikler yapıldı ve kanser teşhisi konuldu.

Gül öğretmen, Kemoterapinin ardından ameliyata alındı. Ameliyattan 35 gün geçtikten sonra 29 yaşındaki Gül öğretmen minik öğrencilerine kavuştu.