Fahrettin Koca'dan Meme Kanseriyle İlgili Paylaşım! Öğretmenin İyileşme Süreci Anlatıldı

Ekim ayı tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Farkındalığın vurgulanması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meme kanseri teşhisi konan 29 yaşındaki bir öğretmenin tedavi sonrasında sağlığına kavuştuğu süreci paylaştı.

Fahrettin Koca'dan Meme Kanseriyle İlgili Paylaşım! Öğretmenin İyileşme Süreci Anlatıldı
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim tarihleri arası Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında meme kanserinin erken tanısının önemine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

29 yaşındaki Gül öğretmen memesinde kitle şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerekli tetkikler yapıldı ve kanser teşhisi konuldu.

Gül öğretmen, Kemoterapinin ardından ameliyata alındı. Ameliyattan 35 gün geçtikten sonra 29 yaşındaki Gül öğretmen minik öğrencilerine kavuştu.

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