Saçınızın Sağlıklı Olup Olmadığını Bu Yöntemlerle Anlayın!

Saçlarımız 3,5 onsluk bir gerilime dayanabilir ve ıslandığında %30'a kadar daha uzun süre uzayabilir. Ancak yalnızca sağlıklı saçların böyle süper güçleri vardır; hasarlı teller oldukça kolay kırılır. Saçınızın durumunu ilk bakışta tespit edemeyebilirsiniz. Ancak bunu kontrol etmenin ve tekrar eski haline döndürmek için harekete geçmenin basit yolları var. Saçınızın sağlıklı olup olmadığını nasıl anlayacağınız yöntemleri araştırdık ve bunları sizinle paylaşacağız.

1. Folikül Testi

Saçınızın genel olarak sağlıklı olup olmadığını ve saç dökülmesinin endişelenmenize gerek olmayan bir durum olup olmadığını anlamak için öncelikle köklerinizi kontrol etmeniz gerekir.

Sadece şunu yapın:

Bir saç telini koparın ancak kökün hala saça bağlı kalması için saçınızı mümkün olduğunca başınıza yakın tuttuğunuzdan emin olun.

Saç telinizi inceleyin. Bir saç telinin normal kök ucu ampul şeklinde olmalıdır, dolayısıyla bunu görüyorsanız saçınız sağlıklı olabilir. Eğer cılızsa ya da hiç ampul şekli yoksa saçlarınız zayıftır ve bakıma ihtiyaç duymaktadır.

2. Lavabo Testi

Bu, saçınızın ne kadar gözenekli olduğunu ölçer. Sağlıklı saç oldukça sağlamdır, hasarlı saç ise sıvıyı hızla emer. Genetiğin aynı zamanda saçınızın gözenekliliğine, ısıdan kaynaklanan hasara ve zamanla ürün hasarına da katkıda bulunan bir faktör olduğunu unutmayın. Bu testi yapmadan önce saçınızı şampuanlamayı deneyin, temiz olduğundan emin olun ve sağlıklı saçlarınız için en iyi sonuçları alın.

Testi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:

Daha önce şampuanla temizlenmiş saçınızın bir tutamını koparın.

İpliği bir bardak suya bırakın . Tamamen sağlıklı olan iplikçikler yüzecek, nispeten sağlıklı olanlar biraz aşağı inecek ve hasarlı olanlar tamamen batacaktır.

3. Çekme Testi

Temel olarak saç dökülmenizin ne kadar şiddetli olduğunu ölçer. Doktora gidiyorsanız ve testi bir profesyonele yaptırmaya karar verirseniz, uzman, başınızın farklı bölgelerinden saçınızın küçük kısımlarını (yaklaşık 40 tel) alacaktır. Eğer 6+ saç dökülüyorsa aktif saç kaybınız var demektir. Test, hassas saç dökülmesi belirtilerine sahip olup olmadığınızın sonuçlarını verecektir.

Bu test saçınızın elastikiyetini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu basit adımlarla yapılabilir:

Bir tutam saçı dikkatlice çekin.

Her iki ucundan yavaşça çekin. Bıraktığınızda esniyor ve geri dönüyorsa sağlıklıdır. Kolayca kırılırsa oldukça zayıftır.

4. Gözeneklilik Testi

Bu test ile saç kütikülünüzün durumunu belirleyerek hasar görüp görmediğini anlayabilirsiniz. Aşağıdakileri yapmanız gerekir: