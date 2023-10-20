Glütene Vücudunuz Hassas Olabilir!

Glüten sessiz katil olarak adlandırılıyor çünkü vücutta kronik hasara neden olabiliyor. Bazen hasta glüten tüketiminin sonuçlarının farkında bile olmayabilir. Bu nedenle vücudunuzun glüten alerjisi olup olmadığını kontrol etmeniz daha iyi olur.

1. Açıklanamayan Kilo Değişiklikleri

Glüten alerjisi, görünürde bir neden yokken hem kilo kaybına hem de kilo alımına yol açabilir. Bu, hücresel düzeydeki alerjiler süreçler ve metabolik bozukluklar nedeniyle olur. Ani kilo değişimi hoş olmayan diğer hastalıklara da eşlik edebilir. Ancak diğer malabsorbsiyon semptomlarının eşlik etmesi durumunda gluten alerjisi ile ilişkili olabilir.

2. Hormonal Dengesizlik

Düzensiz adet döngüsü, ani kilo dalgalanmaları, PMS ve uyku bozuklukları gibi ortaya çıkabilen hormonal bozukluklar ile gluten intoleransı arasında doğrudan bir ilişki vardır . Gluten intoleransının neden olduğu hormonal bozukluklar ergenlik, hamilelik ve menopoz sırasında birçok kez artabilir. Bu semptomların esas olarak kadınlar arasında tanındığını unutmayın.

3. Merkezi Sinir Sistemiyle İlgili Sorunlar

Gluten bağırsak iltihabını ve geçirgenliğini arttırır. Sonuç olarak gluten duyarlılığının belirtileri arasında konsantrasyon sorunları, depresyon , anksiyete, uykusuzluk ve yorgunluk yer alabilir. Gluten intoleransı olan bazı kişiler sinirlilik ve düşünce zincirini kolayca kaybedip konsantrasyonlarının zayıf olduğu hissine kapılırlar.

Bir araştırmadan elde edilen bilgilere göre gluten intoleransı olan kişiler migrene diğer insanlara göre daha yatkındır. Baş ağrısının nedenleri çok farklı olabilir. Glutene alerjisi olan bir kişi yemek yedikten 30-60 dakika sonra baş ağrısı yaşayabilir.

4. Cilt Ve Tırnak Sorunları

Saç keratozu ve herpetiform dermatit, gluten intoleransı ile doğrudan ilişkili 2 cilt rahatsızlığıdır. Semptomlar ellerinizde, vücudunuzda, yüzünüzde, kalçanızda, dirseklerinizde ve saç çizginizde görülebilen kaşıntı ve döküntüleri içerir. Diğer bir semptom ise zayıflamış ve kırılgan tırnaklardır. Mimik egzama gibi diğer cilt tahrişleri glutenin neden olduğu tıkanmanın sinyali olabilir.

5. Dişleriniz Ve Dudaklarınız Kötü Durumu

Gluten intoleransı durumunda gerekli elementlerin ve minerallerin bağırsakta emilimi bozulur. Bu aynı zamanda kalsiyum için de geçerlidir. Sonuç olarak dişlerde ve ağız boşluğunda sorunlar ortaya çıkabilir: emayenin aşırı duyarlılığı, diş çürümesi, boşluklar ve mukoza boşluğunda ülserler. Dişlerinize iyi bakmanıza rağmen bazı sorunlarla karşılaşıyorsanız bunun nedeni gluten tüketiminizden kaynaklanıyor olabilir.