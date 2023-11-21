Sağlıklı Beslenme Çantası Nasıl Olur?

Milyonlarca öğrenci için 9 günlük ara tatil sona erdi. Uzmanlar tatilde bozulan beslenme düzeni için uyarıyor. Peki okulda, çocukların çantasında neler olmalı, çocuklara zihin sağlığı için neler verilmeli. Uzmanı anlattı. Hep birlikte izleyelim.

Sağlıklı Beslenme Çantası Nasıl Olur?

Tatil bitti, öğrenciler ders başı yaptı. Beslenme düzeni bozulan çocuklar okul dönemindeki alışkanlıklarının dışına çıkıp kimi zaman sağlıksız beslenme eğilimine girdi.

Uzmanlar sabah kahvaltısının çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için önemine dikkat çekiyor.

Beslenme rutininin nasıl olmalı? sorusunun annelere rehber olacak nitelikteki cevabı da uzmanında....

Abur cubur yeme eğiliminde olan çocuklar için sağlıklı atıştırmalık hazırlamak ise oldukça kolay.

# beslenme çantası
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