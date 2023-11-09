Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insanın sigara kullandığını biliyor muydunuz? Sigara kullanımı, tütünün önlenebilir hastalık ve hayati risklerin başında geldiği bir gerçeği ortaya koyuyor. Sigaraya bağlı hastalıklar yıllık olarak dünya genelinde yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne neden olurken, ülkemizde ise bu rakam 100.000 kişiye ulaşıyor. Sigara, kronik hastalıklara yol açarak hayat kalitesini düşürüyor ve sağlık harcamalarını artırıyor. Sigara kullanımı sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir madde bağımlılığı olarak kabul ediliyor.

Sigara Tiryakilerini Bile Sigaradan Soğutacak En Etkili Sigara Bırakma Yöntemleri!

Sigarayı Bırakma İsteği: İlk Adım!

Sigara içenlerin %67'si, sigarayı bırakmak istediğini ifade ediyor. Sigara, vücudun her kısmına zarar veren binlerce kimyasal içerir ve yüksek bağımlılık yapıcı özelliklere sahiptir. Sigara endüstrisi agresif reklam ve promosyon taktikleri kullanarak bu alışkanlığı yaymaya devam ediyor. Sigaranın, sadece kullanıcısına değil aynı zamanda maruz kalanlara da zarar verdiğini unutmamak önemlidir.

Sigarayı bırakma kararı aldığınızda, ilk adım korkularınızı silmek olmalıdır. Yoksunluk semptomlarını tanımak ve ne zaman başlayacağını bilmek de önemlidir. Yoksunluk semptomlarının çoğu 2-4 hafta içinde azalacaktır. Ayrıca, hekiminizin önerdiği baş etme stratejilerini anlamak ve uygulamak da başarınızı artıracaktır.

Birçok Tedavi Seçeneği Var, Tek İhtiyacınız İstek!

Sigarayı bırakmak için birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Önemli olan, gerçekten bırakmak istemektir. İlaç tedavisi ve davranış terapisi, sigarayı bırakmada etkili yöntemlerdir.

Nikotin Replasman Tedavisi (NRT): Bu tedavi yönteminde, sigaradan alınan nikotin yerine konur. Nikotin, yavaş ve tedrici bir şekilde salındığı için bağımlılık yapma riski çok daha düşüktür. Bu tedavi yöntemi yoksunluk semptomlarını azaltmaya yardımcı olur ve saf nikotin sağlar. Nikotin replasman tedavisi, bant, sakız, burun spreyi, inhaler, ağız spreyi, dil altı film tableti veya pastil formunda bulunabilir.

Nikotin Bantları: Bu bantlar sigara isteğini azaltır ve sigara içince tatmin hissini azaltır. Sigarayı bırakmadan önce kullanılmamalıdır. Her gün aynı saatte yeni bir bant uygulanmalı ve eski bant çıkarılmalıdır. Bu bantlar kullanılırken deride kızarıklık veya döküntü oluşması durumunda doktora başvurulmalıdır.

Nikotin Sakızları: Ani ve şiddetli sigara içme isteği olanlarda etkili olabilir. Saatte birden fazla alınmamalı ve "çiğne-park et" tekniği kullanılmalıdır.

Bupropion: Bupropion, bir ilaç tedavisidir ve sigarayı bırakma oranını artırır. Aynı zamanda antidepresan etkisi de bulunur ve sigara bıraktıktan sonra kilo almaya karşı koruma sağlar.

Vareniklin: Çift etkili bir ilaç olan vareniklin, sigara isteğini azaltır ve sigara içildiğinde alınan keyif hissini azaltır. Yan etkileri bulantı, ciltte kaşıntı, kızarıklık, döküntü ve terleme artışı gibi durumlar olabilir.

Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde, çevrenizde sizi sigara içmeye teşvik eden eşyaları kaldırın. Sigara bırakma nedenlerinizi yazarak yanınızda bulundurun ve sevdiklerinizden destek isteyin. Sigarasız hayata merhaba deyin!