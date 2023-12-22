Soğuk Hava Migreni Tetikliyor

Lodos, rüzgar, kapalı hava... Mevsim geçişleriyle artış gösteren migren atakları, havaların soğumasıyla daha da şiddetleniyor. Genetik ve kişiye özel bir hastalık olarak kabul edilen migren ağrısının birçok nedeni bulunuyor.

Uzmanlar, kadınların erkeklerden daha fazla migrenle başa çıktığını belirtiyor. Migren ağrısının iki türlü tedavisi bulunuyor. Biri ağrının gelişini önleyecek diğeri ise durduracak tedavi yöntemi bulunuyor.