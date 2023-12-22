Soğuk Hava Migreni Tetikliyor

Günümüzde en sık rastlanılan ağrıların başında migren yer alıyor. Süresi, oluş şekli, seyri kişiden kişiye değişiyor. Migren ağrıları havaların soğumasıyla birlikte daha da şiddetleniyor. Kişiden kişiye değişen bu hastalığın iki türlü tedavisi bulunuyor.

Soğuk Hava Migreni Tetikliyor
Soğuk Hava Migreni Tetikliyor
Editör: Şevval İskender

Lodos, rüzgar, kapalı hava... Mevsim geçişleriyle artış gösteren migren atakları, havaların soğumasıyla daha da şiddetleniyor. Genetik ve kişiye özel bir hastalık olarak kabul edilen migren ağrısının birçok nedeni bulunuyor.

Uzmanlar, kadınların erkeklerden daha fazla migrenle başa çıktığını belirtiyor. Migren ağrısının iki türlü tedavisi bulunuyor. Biri ağrının gelişini önleyecek diğeri ise durduracak tedavi yöntemi bulunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# migren
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