Tüm Vücudu Ele Geçiren Virüsten daha Beter! Stres Vücutta Neler Yapar? Stres Belirtileri Nelerdir?

Stres hem uzun vadede hem de kısa vadede kendini gösteren bir rahatsızlık türüdür. Günlük hayatta yaşadığımız sorunlar, yorucu iş hayatı, sosyal yaşantı ve aile düzeninde meydana sıkıntıların hepsi strese yol açar. Stresin yarattığı bu durum ise vücutta bazı tepkilere sebebiyet verir. Stresin yol açtığı bu tepkiler kişiye üzüntü verir ve sağlık problemlerine davetiye çıkarır. Stresi yönetmek ve strese karşı önlem alabilmek kişinin sağlığı için oldukça önemlidir.

Stres Nedir?

Stres anlık olarak ortaya çıkan ve çeşitli sebeplerden dolayı etkisini artıran duygusal, zihinsel ve fiziksel bir tepkidir. Stres; gerek iş yaşantınızda, gerek aile yaşantınızda, gerek sosyal yaşantınızda, gerekse de her an her yerde karşınıza çıkabilen bir problemdir. Stresli bir insan; kendini tehlike ve endişe altında hissedebilir. Bu yüzden de stresle mücadele etmek gerekir. Strese neden olan tehlike altında hissetme duygusu, gerçek veya gerçek olmayan endişelerden dolayı meydana gelir. Kişi kendini huzursuz, güvensiz, mutsuz, üzgün ve sıkkın hissediyorsa, bu stres altında olduğunun göstergesidir. Stres, hayatımızda yaşadığımız gerginliklere, zorluklara ve sorunlara karşı doğal bir tepki olarak karşımıza çıkar. Hepimiz zaman zaman stresle mücadele etme yoluna gireriz. Kimimiz bu durumu kısa vadede yaşarken, kimimiz ise stres duygusunu çok daha yoğun yaşayarak bunu uzun vadeye taşır. Stres; hem kısa vadede, hem de uzun vadede çeşitli sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmamıza neden olur.

Kısa Vadede Stres Belirtileri

Endişeli ve gergin hissetme

Daha sert ve hızlı kalp atışları

Fazla oksijen ihtiyacı için; hızlı nefes alıp verme

Karın ağrısına bağlı sorunlar

Daha hassas ve yağlı cilt

Cinsel sıkıntılar

Daha gergin kaslar

Nemli veya terli avuç içi

Düşük enerji

Baş dönmesi

Uzun Vadede Stres Belirtileri

Gerginlik, baş ağrıları, baş dönmesi ve migren problemi

Ruh sağlığı sorunları ve ruh halindeki değişiklikler

Nefes almada zorluk çekme ve panik atak geçirme

Ciltte ve saçta meydana gelen sorunlar

TİP2 diyabet riskinin artması

Hem erkek hem de kadınlar için geçerli doğurganlık sorunları

Uykuya dalmakta güçlük çekme ve uykusuzluk problemleri

Sindirim sistemindeki bozulmalar ve problemler

Fiziksel ağrılar ve acılar

Özellikle boyun ve omuzlarda kas gerginliği

Strese Ne İyi Gelir?

Adaçayı

Melisa Çayı

Papatya Çayı

Kediotu Çayı

Bu tür çaylar, stresin neden olduğu rahatsızlıklara birebir fayda sağlayarak stresi en aza indirirler. Bu çaylar sayesinde stresten kendinizi koruyabilir ve birazda olsa sakinleşebilirsiniz.