Yediğimiz en zararlı 5 besin! O hastalığa yol açıyor...

İşte vücudunuza farkında olmadan zarar verdiğiniz ve birçok hastalığa yol açan 5 besin...

1- NODDLE

Son yıllarda pratikliği nedeniyle tercih edilen ancak besinde olması vitamin ve değerlerin hiçbirini sunmayan Noddle, şizofreni ve kısırlığa yol açabilir.

2- HAZIR ÇORBA

İçinde kimyasal maddeler yoğunlukta olduğundan vücuda oldukça zararlıdır. Hazır çorbaların sık tüketimi ile metabolizma ve bağırsak florasında bozukluk oluşabilir ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser, metabolik sendrom gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.

Ayrıca içindeki sağlıksız yağlar, kilo almanıza da sebebiyet verebilir.

3- CİPS

Özellikle ekran başında tükettiğimiz cips, aşırı yağ içerir. Hatta yakmaya çalışırsanız yanacaktır.

Ayrıca cips, Yyksek sodyum içermesiyle kan basıncına, inme, kalp yetmezliğine, koroner kalp hastalığına ve böbrek hastalığına da yol açmaktadır.

4- İŞLENMİŞ ETLER (SALAM, SUCUK, SOSİS)

İşlenmiş et, bilim çalışanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kanserojen olarak biliniyor. Dünya sağlık örgütüne bağlı uluslar arası kanser araştırma merkezi özellikle sucuk ve salam gibi işlenmiş etlerin tüketiminin kolon ve rektum kanserine yol açabilecekleri konusunu insanlara duyurmuşlardır. Günde 50gr işlenmiş kırmızı et tüketen (1 adet sosis) kişilerin bağırsak kanseri olma risklerinin yüzde yirmi arttığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra kalp sağlığını riske atmakla beraber şeker hastalığını da davetiye çıkartılmakta olunduğu belirtilmiştir.

5- TAVUK NUGGET

Hızlı bozulmaması ve raf ömrünün uzun olması için yapım süreçlerinde zararlı sentetik maddeler kullanılıyor.