Altay tankı test için TSK'da

Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından milli imkanlarla üretilen 2 adet Yeni Altay tankı, testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.



Sakarya’da düzenlenen teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, projede pek çok engellemelerle karşılaştıklarını ancak geri adım atmadıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Altay tanklarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacağını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dijital sistemlerle donatılan Altay tankındaki yenilikleri aktardı.

Yeni Altay tankları, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti ve modern atış kontrol sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern muharebe tankı olarak görev yapacak.