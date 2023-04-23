Yeni Altay Tankları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük başarılarından biri Yeni Altay Tankı, törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı.

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Altay Tankı bir törenle Türk Silahlı kuvvetlerine teslim edildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı. Törenin ardından BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde ve sonrasında protokol üyeleriyle de fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Demir ile tankların teslim belgesini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'e takdim etti.

Törende, TSK'ya teslim edilen yeni Altay tankları, alkışlar eşliğinde motoru çalıştırılarak, testlerinin yapılacağı alana götürüldü. Görevliler, tanklara test sürüşü yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, tankların bulunduğu alana geçerek özelliklerini yakından inceledi.

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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