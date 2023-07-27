Savunma sanayisinde dev buluşma! IDEF 16. kez kapılarını açtı

Türkiye'nin savunma kabiliyetlerinin göz doldurduğu Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23 başladı.

Türk savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, yeni ürünlerinin tanıtımını Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirdi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM milli mühendislik gücüyle geliştirdiği askeri deniz platformlarını, taktik mini İHA sistemlerini ve birçok yenilikçi çözümünü, IDEF’23’te görücüye çıkardı.

Roketsan ise ilk kez sergilediği yedi ürün dahil olmak üzre toplam 30 ürünüyle IDEF'23'te yerini aldı.

Ulusal Kanal, fuar alandaki yeni teknolojileri üreticilerinden dinledi. Onlardan biri de uzun süredir çalışması yürütülen İHA 230 oldu.

Fuar ise 28 Temmuz'a kadar TÜYAP alanında ziyaret edilebilecek