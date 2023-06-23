Türkiye ve Azerbaycan orduları bu tatbikatta buluştu: Alpan 2023

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikat kapsamında savaş uçaklarıyla havalanan pilotlar, kalkış ve iniş görevlerini, pilotaj ve savaş manevralarını yüksek profesyonellikle icra etti.

Dün başlayan tatbikatla personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirilmesi, birimler arasında etkileşimin ve muharebe kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor.