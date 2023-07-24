Türkiye'nin yeni silahı "UÇA" geliyor! İlk kez görücüye çıkacak

Türkiye'nin yeni silahı "UÇA" geliyor

Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde "sürpriz etkisi" yaratacak.

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından biri haline dönüşen ve 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, son dönemde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler gün yüzüne çıkacak.

Fuarda ilk kez sergilenecek en dikkati çeken çözümlerden biri UÇA olacak.

UÇA Projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına GÖKÇE Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) ve akıllı hedef tespit ve mayın ateşleme birimi entegre edilerek, bunların taarruzi deniz mayınına dönüştürülmesini içeriyor.

Türkiye'nin başarısını kanıtlamış milli teknolojileri arasında yer alan GÖKÇE KGK ile MK serisi uçak bombaları atıldığı noktadan çok uzağa uçabilen ve hedefe hassas vuruş sağlayan sistemlere dönüşüyor.

Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları , UÇA'nın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üssü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek.

Tamamıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UÇA, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday bulunuyor.