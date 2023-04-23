TCG Anadolu Boğaz'da halkı selamladı

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu'ndan hareket etti.

Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek halkı selamladı. O sırada uçaklar ve helikopterler de havadaydı.

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'nun geçişi Beşiktaş'ta izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayanlar oldu.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılmıştı.

Geminin geçicisi Üsküdar'dan izleyen vatandaşlar da büyük gurur yaşadı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise "TCG Karpaz" savaş gemisi, 23 nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı.

Askeri personel tarafından denetimli olarak alınan ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verildi. "TCG Karpaz" gemisine yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, fotoğraf çektirdi.