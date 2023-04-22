TCG Anadolu halkı selamlayacak

23 Nisan’da 23 savaş gemisi 23 limanı ziyaret edecek.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceği duyuruldu.



Açıklamada ayrıca, TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.



Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, 17 Nisan’da Sarayburnu Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Yoğun ilgi devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de gemi ziyaretçi akınına uğradı.



TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar, LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyen vatandaşlar, gün boyu metrelerce uzun kuyruk oluşturdu.



Bayramın ilk günü gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. 17 Nisan'dan itibaren gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise 61 bin 231 oldu.



