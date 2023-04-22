GÖKBEY TS1400 motoru ile havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık." bilgi notunu paylaştı.