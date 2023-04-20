TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin en büyük savaş dünyanın ise ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ziyaretçi akınına uğruyor.



10 Nisan'da hizmete giren TCG Anadolu gemisi, İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi ve 17 Nisan Pazartesi günü halka açıldı.



231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe sahip dev savaş gemisini 19 Nisan'da 15 bin 263 toplamda ise 38 bin 234 kişi ziyaret etti.



Dev savaş gemisinin amfibi harekat ve hava harekatı olmak üzere 2 ana görev fonksiyonu bulunuyor. Havuz güvertesine 4 adet mekanizma çıkarma gemisini konuşlandırabiliyor. Uçuş güvertesinde de 6 yük nakliye helikopteri/genel maksat helikopteri veya 4 adet ağır yük nakliye helikopteri konuşlandırabiliyor.



Yaklaşık bin 200 personele 90 gün süresince ikmal yapmadan hizmet verebiliyor. Dev savaş gemisi 23 Nisan'a kadar halka açık olacak.