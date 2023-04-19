İstanbul gündüz vakti geceyi yaşadı

İstanbul, dün akşam saatlerinde ender rastlanan bir hava olayına tanıklık etti. 7 kilometre kalınlığındaki bir bulutun geçişi sırasında, güneş henüz batmamışken, tüm kent karanlığa büründü.

İstanbul’dan 7 Kilometre Kalınlığında bir bulut geçti. Kent gündüz vakti karanlığa büründü.

Güne güneşli başlayan İstanbul, akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisine girdi. Yağışla birlikte kent, ender görülen bir hava olayına da tanıklık etti.

7 kilometre kalınlığındaki mammatus bulutları, güneşi 5 dakikalığına kapattı, ortalık bir anda karanlığa büründü. Dev bulutların geçişinden sonra ise gök gürültülü sağanak yağmur başladı.

Türkçe memeli kümülüs olarak adlandırılan Mammatus bulutları, genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # istanbul # bulut

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