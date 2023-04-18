Kamu mühendisleri meslek kanunu istiyor

Kamuda çalışan mühendisler 1 Yıl önce bir araya gelerek özlük haklarının iyileştirilmesi için Kamu Mühendisleri Platformu’nu kurdu.

Kamu Mühendisleri Platformu, yıllar içinde meslek özlük haklarının dengi sayılan mesleklere göre gerilediğini ifade ediyor. Platform, Mühendislik Meslek Kanunu çıkartılarak, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesini talep ediyor.

Platform adına açıklama yapan Emekli Ayhan Hazar , kamu mühendislerinin, kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde kritik rol üstlendiği, projelerde 2 yıldan 15 yıla kadar yasal sorumluluğunun bulunduğu belirtildi. Hazar, mühendislerin buna rağmen maddi ve manevi yönden desteklenmediklerini ifade etti.

Hazar, kamuda sayısı yaklaşık 150 bini bulan mühendis, mimar ve şehir plancısının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiği belirtilerek, “mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesini istiyoruz” dedi.