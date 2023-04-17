Bakan Kurum Fikirtepe'de konuştu: "İnsanüstü bir gayretle çalışıyoruz"

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşan Kurum, bugün Fikirtepe'de kangren haline gelmiş bir sorunu çözen ve imkansızı mümkün kılan bir iradenin hep birlikte sonucunu gördüklerini, Fikirtepe'de anahtarları teslim ettiklerini ve yeni dönüşümleri başlattıklarını belirtti.

İlk günden bu yana Fikirtepe ve Kadıköy'ün yanında olan, haklarını koruyan, yeni Fikirtepe'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Kurum şu ifadeleri kullandı:

- Kıymetli kardeşlerim belki de dünyada hiçbir liderin göze alamayacağı, ifade etmeyeceği bir söylemi Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında milletimizin sevdası uğruna 'Her türlü siyasi bedeli göze alıyorum' ve 'Kentsel dönüşüm başlayacak' dedi. İstanbul'da, Gaziosmanpaşa'da o cesur liderliğin sonucunda bugüne kadar tüm Türkiye'mizde 3,3 milyon yuvamız, vatandaşımızın yuvası, evi depreme karşı dayanıklı hale getirildi.

"İSTANBUL'UMUZUN 39 İLÇESİNDE İNSANÜSTÜ BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi olmayanın kalmayacağına ve bu anlayışla çalışmaları gerektiğine dair sözlerini aktaran Kurum, "O şefkatli liderlikte TOKİ'mizde son 20 yılda 1,2 milyon konutu ürettik ve 5 milyona yakın ailemizi, vatandaşımızı o sıcak, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız 'Dönüşmeyen tek bir sağlıksız konut kalmayacak.' diyorlar. Biz de Türkiye'nin her yerinde, her semtinde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde insanüstü bir gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEV ESERLERİMİZLE İSTANBUL'UMUZ İSTİKBALE DOĞRU GÜVENLE YÜRÜYOR"

Kurum, İstanbul'a kuş bakışı bakılması halinde 58 riskli alanda şantiyelerinin görüleceğini aktararak, şöyle devam etti:

- Gökyüzünde İstanbul'umuza, aziz İstanbul'umuza şöyle bir baksak son 20 yılda yaptığımız aslında 2012'de başlatıp bugüne getirdiğimiz süreçte 695 bin konutumuzun daha güvenli hale getirildiğine şahit oluruz. Bugün İstanbul'umuzda 39 ilçemizde nereye giderseniz gidin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanlığımızın bir dönüşüm projesini görürsünüz. Ve şu an sahada 93 bin konutun dönüşümü, sosyal konutlarıyla, millet bahçeleriyle devam ediyor. İşte İstanbul Finans Merkezimiz, dev eserlerimizle İstanbul'umuz istikbale doğru güvenle yürüyor, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor.

Bakan Kurum, bu çerçevede bir milletin ödeyebileceği en ağır bedelin yaşanan depremlerle ödendiğini, depremler nedeniyle bugüne kadar 130 bin canı kaybettiklerini söyledi.

Altmış bin vatandaşın hayatını değiştirecek bir mekanın önünde durduklarına dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:

- Fikirtepe'de 12 bin konutun ve yaşam alanlarının inşa çalışmalarını inşallah bu yıl içerisinde bitirerek etap etap sizlere teslim edeceğiz ve şu ana kadar 1648 konutumuzu yaptık. Şimdi de inşallah anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Asrın felaketinin ardından geçen 75 günde 100 bin konutumuzun temelini atan o büyük irade, 3 yılda Fikirtepe'nin yuvalarını, 5 yılda milyonlarca kardeşimizi güvende tutacak 1,5 milyon yeni konutumuzu teslim edecek güce de iradeye de sahiptir. Bunun teminatı da garantisi de güvencesi de liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"LAF DEĞİL, ESER BURADA. SÖZ DEĞİL, YATIRIM BURADA"

İstanbul'un tarihini, kültürünü, 500 yıllık duruşunu hissedemeyenlerin İstanbul'u anlayamayacaklarını belirten Kurum, bu aziz şehrin ihtiyaçlarını öngöremeyenlerin derdine de çare bulamayacağını bildirdi.

Bakan Kurum, İstanbul'da durmayanların, bu şehrin deprem bütçesini kısanların, İstanbul'u yaşamayanların bu şehri yaşatamayacağını vurgulayarak, "İşte laf değil, eser burada. Söz değil, yatırım burada. Algı değil, hakikat burada. Milletimiz burada, yeni Fikirtepe'miz burada." şeklinde konuştu.