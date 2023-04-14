İşte Kız Kulesi'nin son hali!

Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı.

İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü. Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor. Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

# İstanbul # kız kulesi # istanbul

Benzer Videolar

Çiftlik Bank davasında yeni karar Çiftlik Bank davasında yeni karar
66 günde 94 bin konut 66 günde 94 bin konut
O illerde okullar tatil edildi O illerde okullar tatil edildi
İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü! İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü!
Silivrikapı surları çöktü Silivrikapı surları çöktü
Mardin sağanak yağışa teslim oldu Mardin sağanak yağışa teslim oldu
İBB borç batağına sürüklendi İBB borç batağına sürüklendi
Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi
Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme
Eskişehir'de zincirleme kaza Eskişehir'de zincirleme kaza
Basın mensupları Tuzla'da buluştu Basın mensupları Tuzla'da buluştu
Çok Okunanlar
1 Başvuranlara bin 900 TL yardım
2 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 En iyi 10 samsung telefon modeli
5 14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları