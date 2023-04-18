Elazığ ve Malatya'da depremin yaraları sarıldı

Depremin merkez üssü Sivrice'de depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı.

Deprem sonrası bölgede inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı.

Elazığ’da inşa çalışmaları yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm inşa çalışmaları tamamlanacak.

27 bin 778 konut yapımı planlandı. 25 bin 674 konut ihalesi yapıldı. Konutların 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı. Bu konutlardan 6 bin 966’sı kentsel dönüşüm konutu, 17 bin 817’si afet konutu, 3 bin 575’i ise köy evi sınıfında. Böylece 2 bin 995 sosyal konut yapılmış olacak. Bin 352 iş yerinden bin 178’i tamamlandı ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimleri başladı.

Çalışmalar kapsamında toplam 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 16 okulun inşaatı tamamlandı. Okullar, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı.

Depremin merkez üssü Sivrice’de yaşam başladı

Depremin merkez üssü olan Sivrice’de 305 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası ve tüm sosyal donatıların inşası tamamlandı.

ELAZIĞ’DAKİ DEPREM KONUTLARI

1. Sürsürü Mahallesi (191 adet 2+1 - 790 adet 3+1 Toplam: 981 konut tamamlandı)

2. Mustafapaşa Mahallesi (618 adet 2+1 - 882 adet 3+1 Toplam: 1500 konut tamamlandı)

3. Abdullahpaşa Mahallesi (12 adet 2+1 - 2239 adet 3+1 Toplam: 2251 konut tamamlandı)

4. Sivrice İlçesi (265 adet 2+1 – 40 adet 3+1 Toplam: 305 konut tamamlandı)

MALATYA DEPREM KONUTLARI

Elazığ depreminde etkilenen Malatya’da ve 8 ilçesinde de çalışmalarına devam ediyor.

Malatya’da 6 bin 032’si afet konutu, 2 bin 106’sı kentsel dönüşüm konutu ve 592’si sosyal konut olmak üzere toplam 8 bin 730 konut üretiliyor. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 6 bin 089.

Bugüne kadar bin 570 köy evi yapıldı, bin 248 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 284 ticari birim yapıldı, 178 ticari birim hak sahiplerine teslim edildi.

8’i hasar görmüş, 1’i yeni planlanan toplam 196 derslik kapasiteli 9 okulun inşası tamamlandı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapımı planlanan 8 camiden 5’inin inşası tamamlandı. Bunun yanında 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi ve 1 millet bahçesinin de yapımı devam ediyor.

Yapımı devam eden 1 adet PÖH (Polis Özel Harekât) merkezi bulunuyor.

Gelinciktepe Mevkii’nde (merkez) 550 milyon TL bedelle toplam bin 527 konut üretilerek, teslim edildi.

Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye yatay mimariye uygun 317 konut, 42 işyeri ile 1 camii inşa edildi.

Malatya Gökçe Mahallesi’nde ise 104 konut, 69 ticari birim ve 1 camiden oluşan kentsel dönüşüm çalışması yapıldı.

20 Ocak 2020’de Sivrice merkezli 6.5 şiddetindeki depremin ardından Elazığ ve Malatya’da hem afet konutları hem de yerinde dönüşümle inşa edilen konutların 33 bin 821’i tamamlandı.

ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor. Depremin ağır hasar verdiği bölgelerde yeni master plan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.

Akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, mimarlar ve mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirleniyor. Yeni yapılacak afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zemin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlanıyor.

Afet konutları en doğru en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3 + 1 olacak.

Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projeler ile 93 metrekare neti olan 3 artı 1 köy konutları inşa edilecek.

Elazığ’da 7.452 konut inşa edilecek.

Malatya’da 70.001 konut ve 25.302 köy evi inşa edilecek.

Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ SÜRÜYOR

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımı da devam ediliyor.

Deprem bölgesine inşa edilecek yaklaşık 650 bin konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.