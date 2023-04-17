Antalya'da yüksek kiralar vatandaşları isyan ettiriyor

Vatandaşın gündeminde ölçüsüz artan kiralar var. Kira artış oranına göre ilk sırada yer alan Antalya’da vatandaşlar, yüksek kiralara isyan ediyor. Kiracılar Dayanışması Platformu öncülüğünde vatandaşlar, alandaydı. Taleplerini dile getirdiler.

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Yüksek kira sorunu hala çözülmedi, hatta giderek derinleşiyor. Vatandaşlar sürekli artan kiralara isyan ediyor. Burası kira artış oranına göre ilk sırada yer alan Antalya. Antalyalılar kontrolsüzce uygulanan kira artışları ile baş edemez durumda.

Kentte kira artışı 1 numaralı sorun haline geldi. Öyle ki, geçim sıkıntısıyla boğuşan vatandaş artık göç etmek zorunda kalıyor. Vatandaşlara göre, ekonomik krizin yanı sıra kentin son yıllarda aldığı yoğun göç, kira artışlarına neden oluyor.

Kiracılar Dayanışması Platformu öncülüğünde vatandaşlar, ölçüsüz artan kiraları protesto etti.

Attalos Heykeli önünde bir araya gelen vatandaşlar, anayasal hak olan barınmanın krize dönüştürülmesine tepki gösterdi. Yapılması gerekenleri sıraladı.

Platform kurucuları tek tek söz aldı, kiracıların taleplerini dile getirdi. Kalıcı çözüm istendi.

Antalya’da kira mağduru sayısı günden güne artıyor. Kira eylemlerine katılım da öyle.

# Antalya # antalya # kira artışı

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