Erdoğan ekonomik krizi görmezden geldi: "Sıkıntı varmış, yok biz devam ediyoruz"

İstanbul Finans Merkezi açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de katıldığı programda konuşan Erdoğan, ekonomik sorunları görmezden geldi:

Ekonomide sıkıntı varmış. Yok. Biz gayet iyiyiz, yolumuza devam ettik ve ediyoruz. Bizim aynı zamanda Merkez Bankamızın da döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara kadar da çıkardık. 2013'ten sonra IMF ile ilişkimizi kestik. Merkez Bankası'nın döviz rezervi devamlı artış kaydındaydı, arttı. Şu anda da zaten ihtiyacımız yok. Ve bu millet ülke hazinesi tamtakır olduğu için IMF'den alınan borçlarla memur, emekli maaşlarının nasıl ödendiğini unutmaz. Memur maaşlarının nasıl ödendiğini hatırlayın o günleri. Kimin dönemiydi bunlar? İşte bu CHP'nin, bunların dönemleriydi. CHP'nin dönemleriydi. Bunlar bu millete çok çile çektirdiler çok."

Ekonomide çözümsüz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin ağırlığının Asya'da olduğunu vurgulamayı da ihmal etmedi:

-Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin bir şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu, İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile hedeflerimizi bir adım daha yukarıya taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un günümüzde finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.

Millet ittifakının batıya yaslanan ekonomi programı da Cumhurbaşkanının gündemindeydi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye yönelik vaatlerini eleştirdi:

- Her şeyi bedava verme, Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF reçetelerine teslim olma gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan, sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. Düşünebiliyor musunuz? 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle filan da görüştü, anlaştı. Onlar ona havada, karada sözler verdiler. O da o sözleri aynen geldi buraya aktarıyor. Şimdi burada finans sektörünün ileri gelenleri var. Acaba sizler böyle bir şeye inanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? 20 yıl bu ülkede Başbakanlık yaptım, Cumhurbaşkanlığı yaptım ama böyle bir safsata, böyle bir yalan, dolan, hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı ne yazık ki, hayatında bir SSK var ki SSK'yı bu batıran değil mi? Rahmetli Savaş Ay, hayatta olsaydın da tekrar bunları şöyle bütün millete bir gösterseydin

Törenle birlikte İstanbul Finans merkezinin bankalar etabı açıldı. Yurt içinden ve yurt dışından banka ve finans kuruluşlarının İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.